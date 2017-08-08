Корчак не знає імен службовців, за яких взялося НАБУ
Керівник НАЗК Наталя Корчак заявляє, що не знає імен службових осіб її відомства, щодо яких проводить розслідування НАБУ.
Про це вона написала на Facebook у вівторок ввечері.
"Чимало дзвінків щодо останньої новини... Про те що НАБУ розслідує три кримінальних провадження щодо дій службових осіб НАЗК, дізналася з Української правди. Хто ці особи - не знаю", - заявила Корчак.
Як відомо, НАБУ розслідує три кримінальних провадження щодо дій службових осіб НАЗК.
Йдеться про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.
Українська правда
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