Суд щодо вилучення внесеної Поляковим застави відбудеться 18 серпня

Солом’янський райсуд Києва продовжить розгляд клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про стягнення в дохід держави внесеної нардепом "Народного фронту" Максимом Поляковим застави наступного дня після розгляду апеляційної скарги сторони захисту парламентаря на запобіжний захід.



Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні у вівторок.



Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на початку засідання адвокати Полякова просили суд відкласти розгляд клопотання про вилучення застави з огляду на те, що на 17 серпня заплановано засідання Апеляційного суду Києва, до якого захист подав скаргу на запобіжний захід для Полякова, що передбачає заставу і носіння електронного браслета.



Адвокати аргументували це тим, що в разі, якщо Солом’янський суд задовольнить клопотання прокурорів про вилучення застави, а Апеляційний - скаргу сторони захисту, то може виникнути нерозв'язна ситуація із заставою нардепа, оскільки, за їхніми словами, немає юридичного механізму повернення застави після того, як її стягнули в дохід держави.



Під час засідання Солом’янського райсуду у вівторок заслухали двох із трьох свідків на прохання прокурора.

Третій свідок, за словами прокурорів, перебуває за межами Києва. Сторона захисту наполягла на тому, щоб заслухати третього свідка. Суддя погодилася з ними в цьому питанні і призначила наступне судове засідання на 18 серпня о 10:00.



Як повідомлялося, Полякова підозрюють у скоєнні дій, передбачених ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.



Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП 19 червня 2017 року затримали сімох осіб, причетних до вимагання й одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.

Слідство встановило, що затримані, діючи в інтересах народних депутатів Полякова і Борислава Розенблата, отримали від представника іноземної компанії хабар на загальну суму понад $300 тис. за підготовку ними законопроектів у сфері видобутку бурштину та їх внесення до Верховної Ради для ухвалення рішень на користь зазначеної іноземної компанії.



Генеральний прокурор України Юрій Луценко 21 червня вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народних депутатів Полякова і Розенблата. ВР 11 липня дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Полякова, проте відмовила в наданні згоди на затримання та арешт.



21 липня Солом'янський райсуд Києва обрав Полякову запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 304 тис. грн і поклав на нього низку зобов'язань.

Так, він зобов'язаний носити електронний засіб контролю, не покидати Києва та Умані (Черкаська обл.) без дозволу слідчого, прокурора або суду, здати всі свої закордонні паспорти. Запобіжний захід діє до 19 серпня.



25 липня парламентар вніс визначену судом заставу, але і досі не виконав рішення суду в частині зобов'язання носити електронний браслет і не здав своїх закордонних паспортів.