Князєв: Росія цьогоріч заслала до України 29 "злодіїв у законі"

Голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що протягом останніх 7 місяців Росія до заслала до України 29 "злодіїв у законі".

Про це повідомила прес-служба МВС.

"Останнє затримання в міжнародному аеропорту "Бориспіль" ще раз підтвердило, що Росія засилає "злодіїв у законі". Після допиту затриманого в "Борисполі", а згодом видвореного з країни злодія у законі на прізвисько "Пецо", ми отримали чітку відповідь – їм дана команда дестабілізувати криміногенну ситуацію в нашій державі", - сказав він.

доповнюється