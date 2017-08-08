Князєв: Росія цьогоріч заслала до України 29 "злодіїв у законі"

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Вівторок, 8 серпня 2017, 22:00

Голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що протягом останніх 7 місяців Росія до заслала до України 29 "злодіїв у законі".

Про це повідомила прес-служба МВС.

"Останнє затримання в міжнародному аеропорту "Бориспіль" ще раз підтвердило, що Росія засилає "злодіїв у законі". Після допиту затриманого в "Борисполі", а згодом видвореного з країни злодія у законі на прізвисько "Пецо", ми отримали чітку відповідь – їм дана команда дестабілізувати криміногенну ситуацію в нашій державі", - сказав він.

доповнюється

Теми: МВС Росія
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