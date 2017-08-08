Найголовніше за день

Добірка найважливіших новин за 7 серпня на Українській правді.

Про АТО. Двоє українських військових загинули і п'ятеро отримали поранення внаслідок того, що одне з озброєнь ЗСУ вийшло з ладу.

Про призов у армію. У вівторок, 8 серпня, в Україні стартував позачерговий призов до Національної гвардії.

Відзначається, що додатковий призов до Нацгвардії проходить для охорони судів та підсудних.

Про біометричні паспорти. У Державній міграційній службі стверджують, що виготовлення біометричних закордонних паспортів затримують через те, що ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" не встигає виготовити документи.

Про Саакашвілі. Екс-президент Грузії та колишній керівник Одеської області України Міхеіл Саакашвілі виїхав із Польщі у Литву.

А перший заступник голови української Держприкордонслужби Василь Серватюк у Києві заявив, що при спробі перетнути український кордон прикордонники вилучать у Міхеіла Саакашвілі паспорт громадянина України і не впустять його до країни.

Про "Стіну". Шістьох осіб затримали правоохоронці у справі за фактом розтрати грошей держбюджету України, виділених на проект "Стіна".

Про озброєння бойовиків. У липні 2017 року з території Росії бойовики Донбасу отримали 4 танки, 7 бойових бронемашин, 4 артилерійські системи та 7 реактивних систем залпового вогню.

Про "біженців". Із січня 2014 року 427,2 тисячі українців просили про надання притулку в Росії.

Про НАБУ та НАЗК. НАБУ розслідує три кримінальних провадження щодо дій службових осіб НАЗК.

Про Полякова. Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на всю нерухомість, якою володіє депутат Верховної Ради Максим Поляков, а також на автомобіль BMW, кошти й годинник.

Про Розенблата та агента Катерину. Депутат Верховної Ради Борислав Розенблат заявляє, що агента Катерину йому представив його брат, а сама вона була його другом і передавала від нього подарунки дітям в інтернат.