Трамп: Подальші загрози КНДР США зустрінуть гнівом, який світ не бачив

Президент США Дональд Трамп обіцяє жорстку відповідь на подальші дії КНДР, що загрожують США.

Про це він заявив журналістам у Нью-Джерсі, повідомляє FoxNews.

"Президент Трамп відповів на повідомлення про ядерні загрози Північної Кореї, заявивши, що режим "зустрінуть вогнем, гнівом та відвертою силою, яких цей світ ще раніше не бачив", - йдеться у повідомленні.

Така заява президента США прозвучала після того, як The Washington Post опублікував звіт, який стверджує, що Північна Корея створила компактну ядерну боєголовку, яка може бути розміщена в одній із її передових ракет. Ці ракети, як вважають, здатні досягти половини Сполучених Штатів.

Крім того, тепер вважається, що диктатор Кім Чен Ун може контролювати до 60 одиниць ядерних озброєнь. Такі дані випливають зі звіту військової розвідки США.

Як відомо, увечері 5 серпня Рада Безпеки ООН одноголосно прийняла нові санкції відносно Північної Кореї. Резолюція забороняє КНДР експорт вугілля, заліза, залізної руди, свинцю, свинцевої руди і морепродуктів.