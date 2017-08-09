Суд переніс розгляд клопотання щодо стягнення застави Полякова

Солом’янський районний суд Києва переніс на 18 серпня продовження розгляду клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про стягнення застави народного депутата Максима Полякова в дохід держави через те, що він відмовляється використовувати електронний браслет.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Це рішення ухвалили у зв’язку з тим, що свідок сторони обвинувачення не зміг прибути в суд.

Під час сьогоднішнього засідання заслухали свідків – це поліцейський і детектив НАБУ, які 27 липня намагались надягти електронний браслет Полякову.

Максим Поляков сказав, що готовий надягти електронний браслет, якщо це буде "за законом", а також пообіцяв прийти до НАБУ.

Прокурор САП Максим Кравченко після засідання заявив, що сторона захисту, як і сам Поляков, не може визначитись, з чим вони незгодні – чи вони вважають рішення суду незаконним, тому вони подали апеляцію, чи вони вважають виконання рішення суду неуповноваженою особою.

Як відомо, нардеп від "Народного фронту" Максим Поляков є фігурантом справи щодо незаконного видобутку бурштину, як і виключений із фракції БПП Борислав Розенблат.

Полякова підозрюють в отриманні $7500 хабара за посередництва помічниці за внесення змін до законодавства щодо оподаткування видобувачів бурштину та звільнення від податку при ввезенні обладнання для промислового видобутку "сонячного каміння".

11 липня парламент дав згоду на притягнення його до відповідальності.

21 липня Солом'янський райсуд Києва обрав для Полякова заставу у 304 тисячі гривень і зобов'язав його носити електронний браслет, а також здати всі закордонні паспорти.

25 липня Поляков вніс призначену судом заставу, але вдягати електронний браслет відмовляється, паспорти він також не здав.

Тож САП попросила суд стягнути до держбюджету заставу, внесену Поляковим. Це клопотання також розглядає Солом'янський райсуд.

8 серпня суд наклав арешт на всю нерухомість, якою володіє депутат Верховної Ради Максим Поляков, а також на автомобіль BMW, кошти й годинник.