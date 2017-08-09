Поліцейський, який погорів на хабарі у $ 1000, відбувся штрафом у 850 грн

Краматорський міський суд Донецької області визнав інспектора патрульної поліції, який вимагав і отримав $1000 хабара, винним у шахрайстві та присудив йому покарання у вигляді штрафу 850 грн.

Про це йдеться в ухвалі суду.

З тексту вироку випливає, що у водія за скоєне правопорушення було вилучено посвідчення на право керування транспортним засобом. Після сплати ним штрафу в розмірі 340 грн, посвідчення йому не було повернуто.

Коли водій звернувся до інспектора поліції з проханням повернути посвідчення водія, той зажадав і отримав грошові кошти в розмірі 1000 доларів США або 27000 грн, хоча не мав ані повноважень, ані доступу до документа.

Обвинувачений у судовому засіданні свою вину у скоєнні кримінального правопорушення визнав повністю.

Суд визнав поліцейського винним у шахрайстві, оскільки він заволодів коштами шляхом обману, і призначив покарання у вигляді штрафу в сумі 850 грн.

Під час досудового слідства обвинуваченим було внесено заставу у розмірі 80 тисяч грн.

У вироку стверджується, що суд врахував обставини, які пом'якшують покарання, а саме те, що обвинувачений визнав себе винним, розкаявся у скоєному, характеризується позитивно, має малолітню дитину.