Поліцейський, який погорів на хабарі у $ 1000, відбувся штрафом у 850 грн

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Середа, 9 серпня 2017, 03:47

Краматорський міський суд Донецької області визнав інспектора патрульної поліції, який вимагав і отримав $1000 хабара, винним у шахрайстві та присудив йому покарання у вигляді штрафу 850 грн.

Про це йдеться в ухвалі суду.

З тексту вироку випливає, що у водія  за скоєне правопорушення було вилучено посвідчення на право керування транспортним засобом. Після сплати ним штрафу в розмірі 340 грн, посвідчення йому не було повернуто.

Коли водій звернувся до інспектора поліції з проханням повернути посвідчення водія, той зажадав і отримав грошові кошти в розмірі 1000 доларів США або 27000 грн, хоча не мав ані повноважень, ані доступу до документа.

Обвинувачений  у судовому засіданні   свою вину у скоєнні кримінального правопорушення визнав повністю.

Суд визнав поліцейського винним у шахрайстві, оскільки він заволодів коштами шляхом обману, і призначив покарання у вигляді штрафу в сумі 850 грн.

Під час досудового слідства обвинуваченим було внесено заставу у розмірі 80 тисяч грн.

У вироку стверджується, що суд врахував обставини, які пом'якшують покарання, а саме  те, що обвинувачений визнав себе винним, розкаявся  у скоєному, характеризується позитивно, має малолітню дитину.

Теми: поліція суд хабар
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