Клімкін розкритикував заяви лідера німецьких лібералів про Крим

Спробами виправдати анексію Криму деякі політики перетворюються на співучасників путінських злочинів.

Так міністр закордонних справ України Павло Клімкін відреагував на висловлювання голови німецької Вільної демократичної партії (ВДП) Крістіана Лінднера про те, що питання анексії Криму необхідно тимчасово "загерметизувати", пише DW.com.

"Ми дуже стурбовані, що деякі політики раз у раз намагаються проігнорувати або навіть виправдати очевидні порушення міжнародного права. Тим самим вони надихають агресора на подальші злочини і перетворюються в співучасників путінських злочинів", - наводить слова Клімкіна німецький таблоїд Bild.

Глава МЗС України підкреслив, що необхідно і далі боротися всіма політичними і дипломатичними способами за "звільнення Криму".

5 серпня глава Вільної демократичної партії Лінднер заявив, що питання анексії Криму необхідно тимчасово "загерметизувати" і спочатку досягти прогресу за іншими пунктами відносин з Москвою.

Згодом Лінднер прояснив свою позицію, заявивши, що його партія не визнає незаконну анексію Криму. Але оскільки наразі проблему окупації розв’язати не можливо, не варто прив’язувати до нього інші питання, адже інакше не вдасться досягнути прогресу у відносинах з Росією.

8 серпня Лінднер знову прояснив свою позицію щодо відносин з Росією та Криму. У інтерв’ю виданню Bild політик заявив, що не виступає за "м’який курс" стосовно Москви.

Як повідомлялося, кандидат у канцлери Німеччини від "лівих" Сара Вагенкнехт підтримала висловлювання Лінднера про необхідність зміни курсу у відносинах з Росією.