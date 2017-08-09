У НАТО засудили візит Путіна до невизнаної Абхазії

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Середа, 9 серпня 2017, 08:12

У НАТО засудили візит президента Росії Володимира Путіна до невизнаної республіки Абхазія у дев'яту річницю збройної агресії РФ проти Грузії.

Про це повідомляє Reuters, передаэ Європейська правда.

"Візит президента Путіна в грузинський регіон Абхазія у дев'яту річницю збройного конфлікту підриває спроби міжнародної спільноти знайти мирне і узгоджене рішення конфлікту", - заявив речник Альянсу в коментарі агентству.

Також поїздку російського лідера розкритикував МЗС Грузії. Відомство заявило, що візит російського лідера є продовженням цілеспрямованої політики Москви проти Грузії.

"Подібна цинічна дія у дев'яту річницю серпневої війни служить узаконенню з російської сторони насильницької зміни державних кордонів суверенної держави шляхом військової агресії, етнічної чистки і окупації. Цим ходом Кремль також безрезультатно намагається підтримати, і легітимізувати свої окупаційні режими", - наголошується в заяві, яку наводить агентство "Грузия Online".

Як повідомляє "РИА Новости", Путін прибув до Абхазії напередодні, цей візит став першим з 2013 року. Російський президент зустрівся з лідером невизнаної республіки Раулем Хаджимбою, заявивши, що між Москвою і Сухумі склалися "абсолютно особливі відносини".

Теми: Путін Росія Грузія НАТО
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