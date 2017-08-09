У Фінляндії зникла велика група сезонних працівників з України – ЗМІ

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Середа, 9 серпня 2017, 08:51

Група сезонних робітників з 37 українців і трьох естонців зникла в районі містечка Тууповаара у Фінляндії.

Про це повідомляє фінський телеканал Yle, передає Європейська правда.

Заробітчани приїхали в цю країну на сезонну роботу – збір лісових ягід.  Після прибуття до місця робіт на півночі країни, поблизу міста Ююка, в останній момент їх розміщення було скасовано.

"Ланцюжок дивних подій почався 30 липня, коли секретарю місцевого мисливського клубу Суло Сухонену подзвонили і повідомили, що група іноземних збирачів ягід потребує тимчасового розміщення", - пише видання.

Збиральників привезли в будиночок мисливського клубу в Тууповаара. До 7 серпня місцеві допомагали українцям з харчами. Однак коли 8 серпня в будиночок прибула поліція, з'ясувалося, що збиральників кудись відвезли.

"На дорозі я побачив сліди мікроавтобуса, і зрозумів, що в будинку нікого не буде", - розповідає Сухонен.

Де зараз перебуває група, невідомо. Також немає відомостей про те, хто їх привіз і відвіз.

Ніхто з "ягідних оптовиків", з якими новинній службі Yle вдалося зв'язатися, нічого не знає про цю групу збирачів. Поліція не має наміру їх шукати.

Теми: Фінляндія
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