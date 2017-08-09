Чехія надала Україні право домовлятися про закупівлю летального озброєння – посол

699 переглядів
Середа, 9 серпня 2017, 10:07

Посол Чехії в Україні Радек Матула переконаний, що чеські виробники військової продукції ведуть переговори з українськими партнерами щодо поставок озброєння.

Про це дипломат заявив у інтерв’ю "Європейській правді".

За його словами, раніше політика Чеської Республіки обмежувала можливість постачання зброї до України, однак зараз відкривається можливість співпраці в постачанні в Україну деяких видів військової техніки на основі стандартного процесу експортного ліцензування.

"Від зими 2014 року діяла заборона на поставки військової техніки і матеріалів в Україну. Зараз ми робимо цю процедуру стандартною. Це означає, що для кожного випадку буде окремо розглядатися питання видачі ліцензії", - відзначив посол.

Наразі у нього немає інформації, чи надходили від України запити щодо зацікавленості в окремих видах озброєння. Але дипломат впевнений, що низка чеських виробників військової продукції вже контактують щодо цього питання зі своїми українськими партнерами.

Посол також відзначив, що сьогодні співпраця між міністерствами оборони Чехії та України зосереджена на таких сферах, як підготовка, навчання фахівців, обмін досвідом у сфері військової реформи. 

Детальніше читайте у інтерв’ю "Європейської правди": "Посол Чехії: Ми відкриваємо можливість постачання військової техніки в Україну".

Теми: Чехія зброя
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Чехії вперше судять за участь у боях на Донбасі на боці бойовиків 25 червня 2017, 11:50
Чеський щоденник, або Декілька миттєвих поглядів навмання: Прага 10 червня 2017, 13:24
Чехія відмовилася приймати біженців за квотами ЄС 6 червня 2017, 01:01
powered by lun.ua
Головні новини
В офісі та у журналістів Страни.ua проводять новий обшук
В Україні хочуть реєструвати всіх мобільних абонентів
Хроніка 9 серпня. Банка з грошима судді Чауса та життя за $60 на місяць
Доба в АТО: 28 обстрілів, троє бійців ЗСУ загинули
Усі новини
Чорнобиль

"Чормет": уривок із книги письменника і дослідника Маркіяна Камиша

9 причин

Чому з'являються судоми в ногах і як їх зупинити