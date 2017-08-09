Чехія надала Україні право домовлятися про закупівлю летального озброєння – посол

Посол Чехії в Україні Радек Матула переконаний, що чеські виробники військової продукції ведуть переговори з українськими партнерами щодо поставок озброєння.

Про це дипломат заявив у інтерв’ю "Європейській правді".

За його словами, раніше політика Чеської Республіки обмежувала можливість постачання зброї до України, однак зараз відкривається можливість співпраці в постачанні в Україну деяких видів військової техніки на основі стандартного процесу експортного ліцензування.

"Від зими 2014 року діяла заборона на поставки військової техніки і матеріалів в Україну. Зараз ми робимо цю процедуру стандартною. Це означає, що для кожного випадку буде окремо розглядатися питання видачі ліцензії", - відзначив посол.

Наразі у нього немає інформації, чи надходили від України запити щодо зацікавленості в окремих видах озброєння. Але дипломат впевнений, що низка чеських виробників військової продукції вже контактують щодо цього питання зі своїми українськими партнерами.

Посол також відзначив, що сьогодні співпраця між міністерствами оборони Чехії та України зосереджена на таких сферах, як підготовка, навчання фахівців, обмін досвідом у сфері військової реформи.

Детальніше читайте у інтерв’ю "Європейської правди": "Посол Чехії: Ми відкриваємо можливість постачання військової техніки в Україну".