Із початку 2017 року в ДТП загинули майже 1400 людей

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Середа, 9 серпня 2017, 11:25

За першу половину 2017 року в автомобільних аваріях загинули 1377 людей.

Про це повідомив начальника Патрульної поліції України Олексій Білошицький, передає "Громадське радіо".

Білошицький зазначив, що цього року на українських дорогах трапилось близько 76 тисяч ДТП. З них понад 11 тисяч - з потерпілими, при цьому 1377 людей загинули.

"Як правило є причинно-наслідковий зв’язок, який пов’язаний з тими чи іншими діями водія. Більшість аварій трапляється через недисциплінованість і недотримання правил дорожнього руху водіями", - зазначив він.

Також начальник патрульної поліції розповів, що найчастіше аварії спричиняють порушення правил маневрування - 38% всіх аварій, а недотримання безпечної дистанції - 22,5%. На третьому місці - порушення безпечної швидкості руху - 18%.

"Ми бачимо, що порушення правил маневрування і недотримання безпечної дистанції - більше 60%. А це говорить про те, що водії перш за все самі порушують правила дорожнього руху і своїми діями зумовлюють вчинення ДТП", - додав Білошицький.

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