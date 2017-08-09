У серпні до Нацгвардії призвуть тисячу людей

Кабінет міністрів України затвердив призов на строкову військову службу до Національної гвардії в серпні 1 тисяч осіб.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зачитав дане рішення серед прийнятих урядом на засіданні без обговорення.

Згідно з проектом рішення, яким володіє агентство, на проведення призову передбачено 3,29 млн грн.

Обсяг видатків на одного призовника становить 3 тис. 293,13 грн, з них: 3,2 тис. грн - для виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу; 93,13 грн - для підготовки та проведення призову на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян України, призваних на строкову військову службу, із збірних пунктів обласних, Київського міського військових комісаріатів до місця служби).

Як відомо, у вівторок, 8 серпня, в Україні стартував позачерговий призов до Національної гвардії.