Кабмін розірвав угоду з РФ щодо експорту військових товарів

Кабінет міністрів припинив дію міжурядової угоди з Росією про порядок взаємодії при здійсненні експорту товарів військового призначення в треті країни.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передають "Українські новини".

Цей документ було схвалено 24 березня 2004 року.

Метою угоди було встановлення взаємодії між сторонами при здійсненні експорту товарів (продукції) військового призначення в треті країни.

Під дію угоди підпали товари (продукція) військового призначення, які спільно розроблені, зроблені або модернізовані після 1 січня 1992 року; товари (продукція) військового призначення, які є у держав-сторін, перелік яких щорічно узгоджується уповноваженими органами сторін, крім товарів (продукції) військового призначення, взаємні поставки яких здійснюються відповідно до угоди між країнами про виробничу й науково-технічну кооперацію підприємств оборонних галузей промисловості від 18 листопада 1993 року.

Як відомо, у червні 2016 року Кабмін припинив дію міжурядової угоди з Росією про співробітництво в області молодіжної політики й у листопаді 2016 року запропонував Верховній Раді припинити дію угоди з Росією про повернення авіатехніки, що перебуває на ремонтних підприємствах.

Ще 2015 року уряд України розірвав угоду з Росією про обмін інформацією про ПЗРК "Ігла" та "Стрєла" при експорті чи імпорті з/до третіх країн.