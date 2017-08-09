Кабмін розірвав угоду з РФ щодо експорту військових товарів

1024 перегляди
Середа, 9 серпня 2017, 12:45

Кабінет міністрів припинив дію міжурядової угоди з Росією про порядок взаємодії при здійсненні експорту товарів військового призначення в треті країни.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передають "Українські новини".

Цей документ було схвалено 24 березня 2004 року.

Метою угоди було встановлення взаємодії між сторонами при здійсненні експорту товарів (продукції) військового призначення в треті країни.

Під дію угоди підпали товари (продукція) військового призначення, які спільно розроблені, зроблені або модернізовані після 1 січня 1992 року; товари (продукція) військового призначення, які є у держав-сторін, перелік яких щорічно узгоджується уповноваженими органами сторін, крім товарів (продукції) військового призначення, взаємні поставки яких здійснюються відповідно до угоди між країнами про виробничу й науково-технічну кооперацію підприємств оборонних галузей промисловості від 18 листопада 1993 року.

Як відомо, у червні 2016 року Кабмін припинив дію міжурядової угоди з Росією про співробітництво в області молодіжної політики й у листопаді 2016 року запропонував Верховній Раді припинити дію угоди з Росією про повернення авіатехніки, що перебуває на ремонтних підприємствах.

Ще 2015 року уряд України розірвав угоду з Росією про обмін інформацією про ПЗРК "Ігла" та "Стрєла" при експорті чи імпорті з/до третіх країн.

Теми: Росія Кабінет міністрів торгівля
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
РФ заборонила плисти через Керченську протоку всім кораблям, крім військових 9 серпня 2017, 11:44
У НАТО засудили візит Путіна до невизнаної Абхазії 9 серпня 2017, 08:12
Клімкін розкритикував заяви лідера німецьких лібералів про Крим 9 серпня 2017, 04:26
powered by lun.ua
Головні новини
Під Авдіївкою вогонь тривав 4 години. За добу 3 загиблих і 9 поранених
Кабмін звільнив Балчуна й призначив його тимчасову заміну
Голова ВРП відповів на питання про поєднання роботи в РФ і Україні
Балчун подав у відставку
Усі новини
Гендер

"Шерше ля фам" для прибирання, або Як роботодавці порушують законодавство

Без турфірм

Поради трьох самостійних мандрівників американским континентом