7-річний хлопчик загинув від вибуху у Запорізькій області

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Середа, 9 серпня 2017, 14:33

У селі Велика Знам’янка Запорізької області внаслідок вибуху невстановленого предмета загинув 7-річний хлопчик.

Про це повідомляє Національна поліція з посиланням на обласне управління НПУ.

Повідомлення з лікарні надійшло до Кам’янсько-Дніпровського відділу Головного управління поліції у Запорізькій області 9 серпня о 10:25.

До медзакладу із села Велика Знам’янка доставили 7-річного хлопчика з численними тілесними ушкодженнями. Травми виявилися смертельними.

За попередньою інформацією, хлопчик знайшов на вулиці невідомий предмет, який вибухнув у нього в руках під час спроби його розібрати.

На місці події працюють фахівці вибухотехнічної служби.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з поміткою "нещасний випадок".

Триває досудове розслідування

Теми: вибух надзвичайна подія Запоріжжя
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