Франківська облрада купила собі кросовер за мільйон гривень

Автопідприємство Івано-Франківської обласної ради 1 серпня за результатами тендеру замовило у ТОВ "Класик-авто" автомобіль вартістю 1,11 млн грн.

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Семимісний повно розмірний кросовер Toyota Highlander 2.7L Comfort 2017 року випуску матиме круїз-контроль, тризонний клімат-контроль, камеру заднього виду з динамічною проекцією, аудіосистему Toyota Touch 2 (радіо, СD/MP3/WMA) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 6.1 та 6 динаміками, подушки безпеки.

Директором та власником івано-франківського ТОВ "Класик-авто" є депутат Вовчинецької сільради Івано-Франківської області Василь Угренюк.