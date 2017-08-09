З початку року в Україні потонули понад 600 людей

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Середа, 9 серпня 2017, 18:29

Від початку 2017 року в Україна на воді загинуло 685 людей.

Про це повідомила начальниця прес-служби управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві Світлана Водолага, передає Громадське радіо.

Із них 29 потонули у Києві.

"Статистика дійсно вражаюча. Якщо говорити про Київ, то з початку року на воді вже загинуло 29 людей. І, хоча, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тоді загинуло 50 людей, ми маємо зменшення. Проте, це завдяки погоді, яка була у столиці, а не тому що люди стали більш свідомі", - сказала вона Водолага.

За її словами, за останній тиждень у Києві загинуло 6 людей на воді, а від початку літа — 15.

"90% людей, які потонули, це люди, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. І це люди, які вміли плавати, тому що людина, коли вживає алкоголь, не контролює і завжди вважає, що якщо вона вміє плавати, то з нею нічого не трапиться – і це біда для нашого суспільства", — повідомила вона.

Як відомо, 7 серпня в ДСНС повідомили, що всього за тиждень на водоймах України загинули 99 людей.

Теми: надзвичайна подія Україна
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