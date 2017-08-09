Суд продовжив арешт обвинуваченого в держзраді Без'язикова

276 переглядів
Середа, 9 серпня 2017, 20:42

Шевченківський райсуд Києва розпочне 18 серпня розглядати по суті справу обвинуваченого у співпраці зі спецслужбами Російської Федерації полковника Збройних сил України Івана Без'язикова.

Як повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" адвокат Юлія Попик, таке рішення було прийнято на підготовчому засіданні в середу. На наступному судовому засіданні прокурори почнуть зачитувати обвинувальний акт.

Адвокати переконані, що в матеріалах справи немає жодного доказу провини Без'язикова.

Крім того, суд продовжив Без'язикову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 8 жовтня.

У травні 2017 року прокуратура направила обвинувальний акт до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

11 травня суд визначив, що цей акт є неосудним цим судом, і направив його до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ для визначення підсудності.

23 травня Вищий спецсуд відмовив у цьому і залишив обвинувальний акт у Павлоградському міськрайонному суді.

Попик потім ще раз подала клопотання до Вищого спецсуду про підсудність цієї справи і 26 липня він прийняв рішення направити справу Без'язикова з Павлоградського до Шевченківського суду.

Як повідомлялося, у грудні 2016 року слідчі Служби безпеки України затримали Без'язикова за підозрою у співпраці зі спецслужбами РФ, йому було оголошено підозру в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада) і ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації).

Без'язиков - кадровий офіцер Збройних сил України, керівник розвідки колишнього восьмого армійського корпусу ЗСУ, розформованого в березні 2015 року.

За словами дружини Без'язикова Маргарити Кушнірової, її чоловік потрапив у полон 16 серпня 2014 року. 5 липня 2016 року Без'язиков був звільнений з полону бойовиків.

Теми: суд Збройні сили
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Полякову загрожує справа про незаконне збагачення 9 серпня 2017, 15:47
Чийгоз: Захищати цілісність країни – обов’язок. Вирок оголосять у вересні 9 серпня 2017, 15:12
Прокуратура почала розслідувати свавілля кримських окупантів щодо Балуха 9 серпня 2017, 14:29
powered by lun.ua
Головні новини
Суд в Криму присудив активісту Караметову 10 діб арешту
Постачальників неякісної їжі військовим оштрафують на 2,8 млн
Полякову загрожує справа про незаконне збагачення
У Фінляндії знайшлися зниклі заробітчани
Усі новини
Воїни світла

Як литовець та українка повертають ветеранів до життя

Фото

Як екранізують роман Жадана "Ворошиловград"