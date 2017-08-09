Суд в Криму присудив активісту Караметову 10 діб арешту

Підконтрольний Кремлю Залізничний суд Сімферополя 9 серпня присудив активісту Серверу Караметову 10 діб адмінарешту за "опір співробітникам поліції".

Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

Напередодні суд визнав його винним за ст. 20.2 КоАП Росії та оштрафував на 10 тисяч рублів (близько 4200 гривень).

Щодо похилого кримськотатарського активіста Сервера Караметова, затриманого 8 серпня в Сімферополі за одиночний пікет на підтримку Ахтема Чийгоза, склали два адміністративних протоколи. Один - за "порушення порядку проведення одиночних пікетів", другий - за "опір співробітникам поліції".

Сервера Караметова затримують в анексованому Криму вже не вперше.

Так, в День пам'яті жертв геноциду кримських татар 18 травня його затримали російські силовики після того, як він прийшов на площу в Сімферополі з кримськотатарським прапором і портретами своїх батьків, які стали жертвами депортації 1944 року. За три години його відпустили після складання адмінпротоколу.