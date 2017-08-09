Найголовніше за день

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Середа, 9 серпня 2017, 21:50

Добірка найважливіших новин за 9 серпня на Українській правді.

Про голову УЗ. Голова "Укрзалізниці" Войцех Балчун подав у відставку через особисті обставини.

Новим тимчасово виконуючим обов’язки голови "Укрзалізниці" призначено першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова.

А міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що, окрім заміни Войцеха Балчуна, "Укрзалізниці" потрібно оновити увесь керівний склад.

Про реєстрацію мобільних абонентів. Держспецзв'язку пропонує обов'язкову реєстрацію всіх абонентів мобільного зв'язку в Україні.

Про ціни на алкоголь. Мінімальна роздрібна ціна на півлітрову пляшку горілки буде збільшена з 69,78 гривні до 79,55 гривні.

Про харчування для військових. Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони виставив постачальникам харчування військових штрафних санкцій на загальну суму понад 2,8 млн. грн.

Про Полякова. Детективи Національного антикорупційного бюро перевіряють нардепа "Народного фронту" Максима Полякова за фактами можливого незаконного збагачення.

Про "Страну". В офісі "Страни.ua" зранку 9 серпня почався обшук, також обшуки проходять в квартирах двох журналістів видання.

Теми: Укрзалізниця Поляков мобільний зв'язок
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