Стало відомо, кого затримали за розтрату грошей проекту "Стіна"

Семи особам, затриманим напередодні в рамках розслідування справи про розтрату грошей, виділених на проект "Стіна", повідомили про підозру.

Про це повідомила прес-служба НАБУ.

Посадовців Державної прикордонної служби підозрюють у вчиненні злочинів, що завдали значних збитків інтересам держави. А саме:

- начальника управління капітального будівництва ДПСУ підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.2 ст.210 Кримінального кодексу України;

- старшого офіцера Першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ — у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України;

- колишнього начальника Першого окремого відділу капітального будівництва — у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.210 КК України.

Також серед підозрюваних – керівники фірм, що мали будувати так звану "Стіну":

- директору ТОВ "АЗІ" повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України;

- директор ДП "Чернігівський облавтодор" ДАК "Автомобільні дороги України" підозрюються у вчиненні злочину за ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України;

- директору та засновнику ТОВ "Будцентр "Вітязь" повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Особі, яка виконувала роль посередника, інкримінують вчинення злочину за ч.5 ст 27, ч.5 ст. 191 КК України.

Наразі всі затримані особи перебувають в ізоляторі тимчасового тримання ГУ Національної поліції у місті Києві.

Детективи готують клопотання до Солом’янського районного суду Києва про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави, загальна сума якої має бути співставною із сумою завданих державі збитків інтересам держави.

Як відомо, 8 серпня детективи НАБУ та прокурори САП затримали шістьох осіб, ймовірно причетних до розкрадання коштів так званого проекту "Стіна".

Серед затриманих — службові особи Державної прикордонної служби та підприємств-підрядників.

Того ж дня затримано ще одну особу яка, за версією слідства, виконувала роль посередника. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів державного бюджету під час реалізації так званого проекту "Стіна" детективи НАБУ здійснюють з березня 2016 року.

Попередня кваліфікація — ч. 5 ст.191 ККУ, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 та ч.2 ст.210 КК України. За результатами судово-будівельних експертиз сума встановлених збитків, завданих державі внаслідок злочину, викритого Національним бюро, складає 16,688 млн грн.

"Стіна" - це проект з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим.

Українська правда