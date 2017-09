У ЄС вітають Україну, а українці порівнюють асоціацію з абонементом у спортзал

Український народ може розраховувати на підтримку та співпрацю з Європейським Союзом на наступні роки.

Про це заявила високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Федеріка Могеріні у день набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Сьогодні ми, нарешті, досягаємо того, над чим ми працювали останніми роками: тісніший зв'язок між Європейським Союзом та Україною. Це означає налагодження більш тісних зв'язків між нашими громадянами, більші ринки та більші можливості для бізнесу та підприємців, обмін досвідом, інформацією та знаннями", – зазначила вона.

"І це показує, що ми розділяємо ті самі цілі, і що український народ може розраховувати на підтримку та співпрацю з Європейським Союзом на наступні роки", – додала Могеріні, повідомляє "Європейська правда".

У свою чергу, комісар Єврокомісії з питань політики сусідства та розширення бізнесу Йоханнес Хан заявив, що "покоління громадян України отримають вигоду від більш тісних зв'язків з ЄС".

"Перші конкретні результати реалізації Угоди вже можна побачити: експорт України в ЄС збільшився, і ЄС підтвердив свою позицію в якості першого торгового партнера України" – сказав він, цитує DT.ua.

"Нещодавні реформи в Україні були безпрецедентними, в той же час ще залишається багато роботи, зокрема в боротьбі з корупцією. Європейський союз продовжить підтримувати реформи в Україні як з допомогою експертів, так і з фінансовою підтримкою", – додав Хан

Раніше президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер назвав набуття чинності в повному обсязі Угоди про асоціацію між Україною та ЄС святом для всього Європейського континенту.

Президент Литви Даля Грібаускайте також привітала українців: "Повний вперед, Україно!".

У свою чергу, віце-прем’єр з питань євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила: "Нові завдання, нові можливості, нові виклики, адже угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом повністю набула чинності сьогодні. Вітання, натхнення й рішучості кожному причетному!".

New tasks, new opportunities, new challenges: #AA btw #UA & #EU coming into force 2day! Congrats, inspiration&resolution 2everybod engaged!