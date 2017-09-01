Україна відмовила Росії в екстрадиції атошника Церцвадзе

Генеральна прокуратура України відмовила російській стороні в екстрадиції колишнього грузинського спецназівця, екс-бійця полку Нацгвардії України "Азов" Георгія Церцвадзе.

Про це повідомила його адвокат Ксенія Проконова на прес-конференції в п'ятницю в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

Церцвадзе затримали в Києві по циркуляру Інтерполу за підозрою в скоєнні у 2003 році вбивства на території РФ.

"Буквально на цьому тижні ми отримали рішення про відмову у видачі. Тобто Генеральна прокуратура України не видає Росії Гію... Ми створили прецедент і не видали державі, з якою зараз йде війна - назвемо чесно - громадянина, який воював за Україну, на стороні України", - сказала вона.



Вона зазначила, що тепер Церцвадзе може легально перебувати на території України.

При цьому Проконова пояснила, що залишається список країн, в які йому небажано їздити, тому що вони "виконують всі доручення Російської Федерації про екстрадицію", зокрема це Єгипет і Туреччина.

Крім того, адвокат повідомила, що в планах - просити про надання Церцвадзе українського громадянства. Вона спрогнозувала, що ця процедура може зайняти близько року.

Як відомо, Церцвадзе, розшукуваний за запитом Росії Інтерполом за підозрою в скоєнні у 2003 році вбивства на території РФ, був затриманий 15 січня 2017 року аеропорту "Київ" (Жуляни), після чого Солом'янський районний суд Києва застосував до нього тимчасовий арешт терміном на 40 діб.

23 січня захист Церцвадзе оскаржила його арешт.

27 січня в прокуратурі Києва розповіли, що скасували тимчасовий арешт Церцвадзе за дорученням Генеральної прокуратури України. В цей же день він був звільнений з Лук'янівського слідчого ізолятора в Києві.

30 січня заступник генпрокурора України Євген Єнін повідомив, що Київ досі не отримав від російської сторони запит на екстрадицію Церцвадзе, тому екстрадиційна перевірка ще не починалася.

1 лютого Церцвадзе заявив, що звернувся до влади України з проханням надати йому і його родині політичний притулок.