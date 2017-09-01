Собчак заявляє, що не збирається мати справи з Кремлем

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П'ятниця, 1 вересня 2017, 13:34

Російська телеведуча Ксенія Собчак, назвала "вкидом" інформацію про те, що вона може бути суперником президента РФ Володимира Путіна на наступних президентських виборах, і заявила, що не збирається вести справи з адміністрацією Кремля.

Про це вона повідомила в Instagram.

"Я людина незалежна, і ні з якою "апешечкою" і іншим пеклом ніколи в зносинах помічена не була і не буду. Чим дуже пишаюся. Що там хто обговорює у високих кабінетах – не знаю, але давно і уважно спостерігаю за нашим політичним ландшафтом ", - написала Собчак. 

 

Вона також обурилася тим, що ЗМІ, які повідомили про її можливу участь у виборах, не вважали за потрібне отримати коментарі від неї.

Як відомо, раніше ЗМІ повідомили, що в Кремлі хочуть зробити головним суперником Путіна на виборах жінку. Серед "5-7 кандидатур, які розглядають", називали і Ксенію Собчак.

Теми: Росія Путін
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