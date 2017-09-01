Нардеп БПП судиться з прикордонниками, які не випускають його з України

Народний депутат від Блоку Петра Порошенко Іван Вінник намагається оскаржити дії прикордонників, які не випускають його за кордон через невиплачений борг в 350 мільйонів гривень.

Про це повідомляє "УНІАН".

У публікації йдеться, що 22 серпня Вінник подав до Окружного адміністративного суду Києва позов до Державної прикордонної служби.

"Народний депутат намагається оскаржити дії прикордонників, які, виконуючи рішення столичного Апеляційного суду, не випускають його за кордон, через непогашену перед банками заборгованність в 350 мільйонів гривень", - пише видання.

За їхніми даними, засідання з розгляду позову депутата-боржника призначено на 8 вересня.

Справу розглядатиме суддя Павло Григорович.

На даний момент, заборгованість депутата погашається шляхом примусового стягнення 20% (близько 3 500 грн в місяць) із заробітної плати через апарат Верховної Ради.

Як відомо, в листопаді минулого року народного депутата від БПП Івана Вінника обмежили в праві виїзду за межі України у зв'язку з багатомільйонною заборгованістю перед "Альфа Банком" і "ПриватБанком".

Майже рік Іван Вінник намагався скасувати рішення київського Апеляційного суду http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63974297, звертаючись до всіх судових інстанцій. Однак отримував відмову.

Українська правда