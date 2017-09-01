Україна включить Росію в перелік держав міграційного ризику
Президент Петро Порошенко підписав рішення Ради національної безпеки і оборони про підсилення контролю за в’їздом та виїздом з України, яким, зокрема, мають внести Росію у перелік держав міграційного ризику.
Про це йдеться в указі президента, оприлюдненому у п’ятницю.
Відповідно до указу, Кабмін у місячний термін має оновити перелік держав міграційного ризику, зокрема, додавши туди Росію.
Уряд спільно зі Службою безпеки має посилити контроль за виїздом та в’їздом в Україну іноземців та осіб без громадянства, а також забезпечити вдосконалення законодавства щодо реєстрації місця проживання в Україні людей з держав міграційного ризику або, які в'їхали з території таких держав.
"Уряд також має опрацювати у двомісячний строк питання щодо механізму та етапності запровадження попереднього електронного повідомлення іноземцями та особами без громадянства щодо в'їзду в Україну; здійснення в'їзду в Україну та виїзду з України іноземцями, в тому числі громадянами Російської Федерації, за закордонними паспортами, що містять безконтактний електронний носій", - йдеться в указі.
Так, уряд має забезпечити впровадження 1 січня 2018 року національної системи біометричної верифікації та ідентифікації українців, іноземців та осіб без громадянства, та забезпечити ресурси для фіксації біометричних даних іноземців під час перетину кордону України.
Українська правда
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