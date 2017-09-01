НАЗК наполягає на конфіскації у "Свободи" понад 2 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції наполягає на конфіскації у партії "ВО "Свобода" 2,3 мільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"4 вересня у Дарницькому районному суді м. Києва буде розглядатися адміністративне провадження про притягнення до адміністративної відповідальності головного бухгалтера політичної партії "ВО "Свобода" на підставі протоколу, складеного уповноваженою особою НАЗК, щодо порушення порядку отримання внеску на підтримку політичної партії", - йдеться у повідомленні.

"Загальний розмір внеску, що підлягає конфіскації, становить 2 357 000 гривень", - додає прес-служба.

Також у агентстві вказують, що "Свобода" затягує судовий процес, адже на попереднє засідання суду 28 липня представник партії не з’явився.

"Департамент з питань запобігання політичній корупції НАЗК за результатами аналізу звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за ІV квартал 2016 року виявив порушення встановленого законом порядку отримання внеску на підтримку політичної партії", - зазначено у повідомленні.

Зокрема, співробітники агентства виявили невідповідності між прізвищами людей, які робили грошові внески, у звіті партії та у банківських виписках.

Після того, як суд розкрив відомості банківського рахунку "Свободи", агентство виявило, що 11 платежів на загальну суму 2,33 млн грн вніс через касу банку бухгалтер політсили протягом листопада-грудня 2016 року.

"Також було встановлено, що вказана особа отримала через партійну касу ще 26 100 грн внесків від фізичних осіб, що підтверджується прибутковими ордерами", - пише прес-служба.

Таким чином, як йдеться у повідомленні, було порушено порядок отримання внеску на підтримку політичної партії.

"Відповідно до зазначеного порядку, грошові внески на користь політичної партії здійснюються через банківські операції особисто фізичними особами з встановленням установою банку персональної інформації щодо внескодавців. Відповідне порушення за статтею 212-15 КУпАП передбачає накладення штрафу на порушника з конфіскацією суми внеску на користь держави.", - зазначили в агентстві.

Як повідомлялось, в Дарницькому райсуді Києва розглядають справу про притягнення до адміністративної відповідальності головного бухгалтера політичної партії "ВО "Свобода" Ярослава Пелешака.

НАЗК виявила порушення процедури внесків у звітності партії. Загальна сума внесків з порушеннями - понад 2 млн гривень.