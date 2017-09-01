Уповноважена з прав людини в РФ шукає українця Клиха

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова направила запит до Федеральної служби виконання покарань для уточнення місцезнаходження і стану здоров'я незаконно засудженого в Росії українця Станіслава Клиха.

Про це повідомляє служба "Інтерфакс-Росія".

"Сьогодні я підписала на підставі її (уповноваженого з прав людини України Валерії Лутковської - ред.) запиту щодо Клиха запит у ФСВП: де він знаходиться, чи потрібна йому медична допомога", - заявила Москалькова.

Раніше адвокат Клиха Ілля Новіков повідомив, що Станіслава Клиха утримують в лікарні в російському Магнітогорську.

При цьому ні адвокат, ні родичі ув'язненого не володіють інформацією про те, в який саме медичний заклад був переведений Клих з колонії в Кіровській області, з якою метою і на який термін.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська 28 серпня звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням визначити місцезнаходження Станіслава Клиха.

У своєму листі Лутковська попросила російську колегу повідомити про місцезнаходження Клиха, причини його госпіталізації, а також стан його здоров'я.

Українська правда