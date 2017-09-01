Прикордонники пояснюють, як росіяни в'їжджатимуть в Україну

В рамках посилення контролю за перетином кордону згідно введеному в дію рішенню РНБО іноземці повинні будуть здавати відбитки пальців, але наявність біометричного паспорта у них вимагати не будуть.



Про це заявив в ефірі телеканалу "112. Україна" в п'ятницю глава Державної прикордонної служби Олег Слободян, передає "Інтерфакс-Україна".



"Іноземець, який в'їжджає на територію України, він повинен здати відбитки пальців. В першу чергу, це безпека країни, а по-друге - це його особиста безпека... Тому мова йде лише про те, що іноземці будуть давати нам свої біометричні дані, які ми в подальшому будемо використовувати, і для цього їм не обов'язково мати біометричні або інші види паспорта", – говорить Слободян.



Він зазначив, що рішенням РНБО затверджується для громадян РФ двоступеневий рівень контролю.



"Вони, крім того, що, як іноземці, будуть надавати біометричні дані, вони ще повинні завчасно повідомляти про те, що вони повинні їхати в Україну і подати мінімальний обсяг інформації про себе", – зазначив глава Держприкордонслужби.



За словами Слободяна, до 1 січня 2018 року треба обладнати необхідною апаратурою 157 основних пунктів пропуску, а створена система повинна буде обробляти більше 1 млн запитів на секунду, що є "серйозним завданням", але до цього часу система запрацює обов'язково.



"Тести щодо окремих видів апаратури вже проводяться", – уточнив він.



Як повідомлялося, рішення РНБО від 10 липня 2017 року вводить систему фіксації біометричних даних в'їзду і виїзду з України іноземців та осіб без громадянства, посилення дотримання ними правил перебування на території України.



Оприлюднений в п'ятницю указ президента України №256 / 2017 від 30 серпня 2017 року вводить це рішення в дію. Указ набирає чинності з дня його опублікування.