МЗС РФ назвало виселення дипустанов у США "рейдерством"

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що рішення США закрити кілька дипломатичних об'єктів РФ є "грубим порушенням міжнародного права".



Про це йдеться в коментарі офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової, оприлюдненому на офіційному сайті МЗС РФ в п'ятницю.

"Від нас вимагають за дві доби закрити одне з найбільших генеральних консульств, що розташоване в Сан-Франциско і надає візові, нотаріальні та інші консульські послуги громадянам Росії і США, які проживають в декількох густонаселених штатах", – відзначає Захарова.

Також пропонується негайно припинити діяльність Торгового представництва у Вашингтоні і його філії в Нью-Йорку. Істотно посилюються вимоги до пересування російських дипломатів і офіційних делегацій.

"Даний крок є новим грубим порушення міжнародного права, включаючи зобов'язання США за віденськими конвенціями про дипломатичні і консульські зносини", – заявляють в МЗС РФ.

За словами Захарової "крім чергового рейдерського захоплення дорогих об'єктів російської державної власності, які нам після їх блокування наполегливо пропонують продати, на цей раз вимоги влади США створюють пряму загрозу для безпеки громадян Росії".



Повідомляється, що американські спецслужби мають намір 2 вересня провести обшук у Генеральному консульстві в Сан-Франциско.



"Подібними акціями США продовжують обтяжувати і без того непросту атмосферу двостороннього діалогу, підривають можливості для взаємодії, в тому числі в інтересах вирішення нагальних міжнародних проблем", – йдеться в коментарі МЗС РФ.

Як відомо, Сполучені Штати призупинили видачу більшості віз в Росії. Це пов’язано із обмеженням чисельності американських дипломатів в РФ.

Крім того, США більше не видаватимуть у Росії візи для громадян Білорусі. Для отримання візи білорусам рекомендують їхати до Києва, Варшави чи Вільнюса.

В липні Росія 2017 року оголосила про санкції проти американських дипломатів. РФ зажадала, щоб США до початку осені скоротити кількість дипломатичних співробітників до 455 осіб. Мова іде про скорочення 755 співробітників дипмісії США.

Також посольство США більше не може використовувати складські приміщення на Дорожній вулиці в Москві і дачу в Срібному Бору.

Ці заходи стали відповіддю на прийняті американським конгресом нові антиросійські санкції.

Як відомо, Росія продовжує гібридну війну проти України.