Британія підозрює, що КНДР створила ядерну зброю за допомогою Ірану і РФ
Швидке просування Північної Кореї в розробці ядерної зброї могло відбутися за таємного сприяння Ірану або Росії.
Про це заявили в МЗС Великобританії, пише газета The Sunday Telegraph.
Міністерство закордонних справ вивчає питання, чи допомогли "нинішні і колишні ядерні держави" Кім Чен Ину в його прагненні встановити ядерні боєголовки на ракети.
За словами високопоставлених джерел видання в уряді Великобританії, те, що північнокорейські вчені самостійно забезпечили технологічне просування країни, є малоймовірним.
"Іран очолює список країн, які, ймовірно, могли надати ту чи іншу форму сприяння, в той же час Росія також опинилася в центрі уваги", - пише видання.
"У північнокорейських учених є люди з певною здатністю, але очевидно, що вони не роблять це, перебуваючи повністю в вакуумі", - заявив один урядовий міністр.
Інше джерело в міністерстві закордонних справ сказало: "Те, що вони зробили це повністю самостійно розтягує кордони ймовірного".
Британська влада сподівається, що виявлення будь-яких зв'язків відкриє нові дипломатичні можливості для чинення тиску на режим, який відмовляється змінювати курс, незважаючи на економічні санкції.
Як відомо 3 вересня Північна Корея заявила про випробування водневої бомби, яку можна встановити на балістичну ракету.
У зв'язку з цим США звернулися до Ради Безпеки ООН із закликом запровадити нові санкції проти Північної Кореї. Засідання має відбутися в понеділок, 11 вересня.
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