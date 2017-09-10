РНС Львівщини: акаунти активістів зламали, акція в Краківці відбудеться

В соцмережах з’явилась інформація, що Львівська організація партії "Рух нових сил" скасувала зустріч Міхеїла Саакашвілі на ПП "Краківець", однак акція відбудеться.

Про це йдеться у заяві львівського крила партії в facebook.

"Будь-яка дивна інформація про скасування зустрічі Михайла, про те, що він вже в Україні і все подібне від імені людей, яких ви знаєте і яким довіряєте може означати, що їх "зламали", - наголошується у повідомленні.

"Зустріч відбудеться як було заплановано! Табір на кордоні в чудовій формі! Завтра очікуємо дуже багато людей з усієї країни!", - заявила львівська оргнанізація РНС.

Раніше в соцмережах від імені активістів, а також і самої сторінки РНС Львівщини, було поширено заяву про нібито скасування акції на ПП "Краківець".

Так, від імені керівника табору біля ПП "Краківець" Василя Курія у facebook поширено заяву, в якій він повідомляє, що отримав від начальника Львівської обласної поліції Валерія Середи інформацію про рух на кордон автомобілів із зареєстрованою зброєю.

"Усвідомлюючи усю відповідальність за людей, яких обласна організація партії закликала на мирну акцію і гарантувала їм безпеку, Рада партії Львівської обласної організації РУХУ НОВИХ СИЛ прийняла рішення відмовитися від участі в акції 10 вересня", – йдеться у повідомленні.

Як відомо, 10 вересня екс-президент Грузії і колишній губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі плланує повернутися в Україну через КПП "Краківець", де може відбутися його затримання: Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента.

Політик, за його ж словами, подорожує з українським паспортом, хоча президент Петро Порошенко у липні позбавив його громадянства України.

Пропускний пункт "Краківець" на кордоні з Польщею огородили колючим дротом, але в ДПСУ заявили, що колючий дріт на КПП з'явився не через приїзд Саакашвілі.

Також у Держприкордонслужбі заявили, що 10 вересня робота журналістів у пункті пропуску "Краківець", куди може прибути Міхеїл Саакашвілі, буде обмежена, але поруч облаштують місце для комунікації.

Зустрічати Саакашвілі на кордоні з Польщею планують представники "Руху нових сил", політики та активісти.

В ніч на суботу на в'їзді в Бровари поліція заблокувала колону машин "Штабу блокади торгівлі з окупантами", яка їхала у "Краківець".

Згодом Семен Семенченко, який також був з колоною, заявив, що їх знову зупинили - тепер вже на Житомирській трасі. Нардеп також повідомив, що за ним і депутатом Павлом Костенком в Києві стежила патрульна поліція.

Крім того, як повідомлялось, на кордоні перебувають автобуси з молодиками спортивної зовнішності, які заявили, що приїхали, бо "проти Саакашвілі".