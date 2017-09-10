КПВВ "Майорське" закривали через обстріл бойовиків

108 переглядів
Неділя, 10 вересня 2017, 09:02

У неділю вранці бойовики відкрили вогонь в напрямку дорожнього коридору "Горлівка-Бахмут".

Як повідомляє Держприкордонслужба, обстріл розпочався о 7.20, незадовго після початку роботи контрольного пункту "Майорське".

Терористи, використовуючи гранатомети, вели вогонь по позиціям українських захисників. Постріли почали також розриватися неподалік контрольного посту "Майорське", який розташований на першій лінії.

Аби не допустити жертв серед цивільних громадян, прикордонники відразу призупинили пропуск через лінію розмежування. В готовність до дій були приведені резерви.

О 7.50 обстріл закінчився. Роботу КПВВ відновлено.

Українська правда

Теми: Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Доба в АТО: 41 обстріл, під Красногорівкою загинув боєць ЗСУ 10 вересня 2017, 07:35
Литва висунула на Оскар стрічку "Іній" про події на Донбасі 10 вересня 2017, 02:46
Лутковська: Близько 100 українців "поїхали на роботу до РФ і опинилися за ґратами"  9 вересня 2017, 21:34
powered by lun.ua
Головні новини
Доба в АТО: 41 обстріл, під Красногорівкою загинув боєць ЗСУ
Саакашвілі прямує до Перемишля, а звідти на кордон
Усик переміг Хука у 10 раунді
Сенцова таки етапували до Іркутська
Усі новини
Тиждень у графіках

Жінки заробляють менше чоловіків, а в Україні зросла кількість авто на “бляхах”

Книги

Щоденники нейрохірурга: уривок із нової книги Генрі Марша