КПВВ "Майорське" закривали через обстріл бойовиків

У неділю вранці бойовики відкрили вогонь в напрямку дорожнього коридору "Горлівка-Бахмут".

Як повідомляє Держприкордонслужба, обстріл розпочався о 7.20, незадовго після початку роботи контрольного пункту "Майорське".

Терористи, використовуючи гранатомети, вели вогонь по позиціям українських захисників. Постріли почали також розриватися неподалік контрольного посту "Майорське", який розташований на першій лінії.

Аби не допустити жертв серед цивільних громадян, прикордонники відразу призупинили пропуск через лінію розмежування. В готовність до дій були приведені резерви.

О 7.50 обстріл закінчився. Роботу КПВВ відновлено.

Українська правда