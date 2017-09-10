Прикордонники пояснили депутатам, чому обмежили доступ до "Краковця"

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Неділя, 10 вересня 2017, 11:07

Прикордонники пояснили народним депутатам підстави для введення режимних заходів у пункті пропуску "Краковець".

Як повідомляє в неділю зранку Державна прикордонна служба, перший заступник голови ДПСУ Василь Серватюк поспілкувався із народними депутатами Тарасом Пастухом, Романом Семенухою, Іриною Подоляк та громадським активістом Іваном Слободяном.

Він пояснив депутатам, що у пункті пропуску діють режимні правила, а тому доступ до пункту пропуску буде обмежено задля уникнення конфліктних ситуацій та провокацій. Це стосується і представників депутатського корпусу.

Пункт пропуску
Пункт пропуску "Краковець"
Українська правда

Депутати попросили надати їм документи, що регламентують дані обмеження.

Прикордонники надали необхідні документи, після чого народні депутати заїхали до пункту пропуску з метою виїзду до Республіки Польща.

Пункт пропуску
Пункт пропуску "Краковець"
Українська правда

Як повідомляла "Українська правда", в польському місті Жешув у суботу ввечері відбулася зустріч низки народних депутатів із екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі. У неділю там очікується його прес-конференція, після чого Саакашвілі має вирушити до українського кордону.

Зокрема, у Жешув прибули нардепи Віктор Чумак та Дмитро Добродомов, Юлія Тимошенко, а також екс-голова СБУ Валентин Наливайченко. 

Українська правда

Теми: Саакашвілі кордон
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