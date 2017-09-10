Прикордонники пояснили депутатам, чому обмежили доступ до "Краковця"

Прикордонники пояснили народним депутатам підстави для введення режимних заходів у пункті пропуску "Краковець".

Як повідомляє в неділю зранку Державна прикордонна служба, перший заступник голови ДПСУ Василь Серватюк поспілкувався із народними депутатами Тарасом Пастухом, Романом Семенухою, Іриною Подоляк та громадським активістом Іваном Слободяном.

Він пояснив депутатам, що у пункті пропуску діють режимні правила, а тому доступ до пункту пропуску буде обмежено задля уникнення конфліктних ситуацій та провокацій. Це стосується і представників депутатського корпусу.

Пункт пропуску "Краковець" Українська правда

Депутати попросили надати їм документи, що регламентують дані обмеження.

Прикордонники надали необхідні документи, після чого народні депутати заїхали до пункту пропуску з метою виїзду до Республіки Польща.

Пункт пропуску "Краковець" Українська правда

Як повідомляла "Українська правда", в польському місті Жешув у суботу ввечері відбулася зустріч низки народних депутатів із екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі. У неділю там очікується його прес-конференція, після чого Саакашвілі має вирушити до українського кордону.

Зокрема, у Жешув прибули нардепи Віктор Чумак та Дмитро Добродомов, Юлія Тимошенко, а також екс-голова СБУ Валентин Наливайченко.

Українська правда