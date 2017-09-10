Поліція Маріуполя витратила на авто 900 тисяч з коштів міського бюджету

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Неділя, 10 вересня 2017, 11:27

КП "Покровськводоканал" придбало нове авто Toyota Camry вартістю 886 тис грн. за кошти міського бюджету міста Покровськ Донецької області для поліції Маріуполя. 

Про це пишуть "Наші гроші". 

У комунальному підприємстві пояснили, що рішення про виділення коштів на купівлю машини міська рада Покровська проголосувала 5 травня 2017 року.  Цим рішенням депутати виділили зі спецфонду на придбання спецтехніки для ЖКГ 2,88 млн грн.

 

1 серпня було проведено позачергову сесію міськради Покровська для погодження рішення "Покровськводоканала" про передачу в безкоштовну оренду ГУ Нацполіції в Донецькій області Toyota Camry в одній з найдорожчих комплектацій. 

На сесії міськради мер Покровська Руслан Требушкін пояснив, що місто вирішило зробити подарунок керівництву поліції Донецької області у відповідь за оновлення автопарку для місцевих поліцейських.

Теми: Маріуполь поліція гроші
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