Саакашвілі вже в "Шегинях"

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Неділя, 10 вересня 2017, 18:03

Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який намагається повернутися до України, прибув у ПП "Шегині". 

Про це повідомляє кореспондент Української правди. 

Наразі кордон Саакашвілі ще не перетнув. Автобус з депутатами, які супроводжують Саакашвілі від Перемишля, також прибув на пункт пропуску.

Одразу після проїзда автобуса Саакашвілі проїзд для всіх авто та другого автобусу з депутатами та журналістами перекрили.

 
Саакашвілі прибув на польську частину ПП
Саакашвілі прибув на польську частину ПП "Шегині" у автобусі.
 
Пасажири, які стояли у автомобільній черзі  та яким довелося пропустити транспорт Саакашвілі
Фото - Олексій Братущак

Раніше Саакашвілі планував перетнути кордон з Україною у КПП "Краківець", згодом змінив плани та намагався прибути на "Інтерсіті", однак його рух заблокувала "УЗ".

Після невдалої спроби приїхати до України потягом, Саакашвілі заявив, що повертається до "першого плану" та в'їзду через "Краківець", а згодом з'ясувалося, що їде він не туди, а у ПП "Шегині".

Українська правда 

Теми: Саакашвілі кордон
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