МЗС висловило протест через "вибори" в Криму

202 перегляди
Неділя, 10 вересня 2017, 18:11

Україна висловлює рішучий протест у зв'язку з "виборчими процесами" в окупованому Криму.

Про це заявила речниця українського МЗС Мар'яна Беца у Twitter.

"Висловлюємо рішучий протест у зв'язку з "виборчими процесами" в окупованому Криму. Нікчемні за суттю та змістом", - написала вона. 

"Україна не визнає будь-які "виборчі процеси" в окупованому Криму. Грубе порушення РФ міжнародного права та законів України", - додала Беца.

Як відомо, у неділю в окупованому Криму проходять так звані вибори на посаду "губернатора Севастополя".

В ЄС вже пообіцяли, що не визнають ні "губернаторських виборів" в окупованому Росією Севастополі, ні обраного "губернатора".

Українська правда

Теми: МЗС Крим вибори
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
МЗС з'ясовує, чи евакуювали українців через ураган "Ірма" 10 вересня 2017, 13:36
Українцям радять уникати урагану, який уже знищив острів Барбуда 7 вересня 2017, 09:58
Україна обіцяє "рішучі дії" у відповідь на ядерні випробування КНДР 4 вересня 2017, 16:42
powered by lun.ua
Головні новини
Саакашвілі вже в "Шегинях"
Саакашвілі знову збирався на "Краковець". Але їде в "Шегині"
Нардепи готують заяву в поліцію й чекають реакції Луценка
Пасажирам "Інтерсіті" запропонували їхати в Україну автобусами
Усі новини
Азія

Континент без турфірм. Поради 3-х самостійних мандрівників Азією

Гогольfest

8 подій ювілейного Гогольfest, які не можна пропустити