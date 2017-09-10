МЗС висловило протест через "вибори" в Криму

Україна висловлює рішучий протест у зв'язку з "виборчими процесами" в окупованому Криму.

Про це заявила речниця українського МЗС Мар'яна Беца у Twitter.

"Висловлюємо рішучий протест у зв'язку з "виборчими процесами" в окупованому Криму. Нікчемні за суттю та змістом", - написала вона.

Висловлюємо рішучий протест у зв'язку з "виборчими процесами" в окупованому Криму. Нікчемні за суттю та змістом. https://t.co/ExeuiH2X7f — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) September 10, 2017

"Україна не визнає будь-які "виборчі процеси" в окупованому Криму. Грубе порушення РФ міжнародного права та законів України", - додала Беца.

Україна не визнає будь-які «виборчі процеси» в окупованому Криму. Грубе порушення РФ міжнародного права та законів Украіни — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) September 10, 2017

Як відомо, у неділю в окупованому Криму проходять так звані вибори на посаду "губернатора Севастополя".

В ЄС вже пообіцяли, що не визнають ні "губернаторських виборів" в окупованому Росією Севастополі, ні обраного "губернатора".

Українська правда