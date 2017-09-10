"Укрзалізниця" пояснила, чому зупинила поїзд з Саакашвілі

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Неділя, 10 вересня 2017, 19:55

В "Укрзалізниці" заявляють, що заборона руху поїзда "Перемишль - Київ", на якому Міхеіл Саакашвілі намагався потрапит до України, підпадає під наказ Мінтранспорту від 2006 року. 

Про це йдеться у заяві УЗ, яку оприлюднено ввечері 10 вересня. 

"У ситуації, що склалася з курсуванням поїзда № 715 Перемишль – Київ, ПАТ "Укрзалізниця" діє виключно в правовому полі. ... Ситуація підпадає під дію положень наказу Мінтранспорту та зв’язку від 27.12.2006 № 1196, зареєстрованого в Мінюсті 4 квітня 2007 року за № 310/13577 "Про затвердження Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України", - заявили в УЗ.

"Наказом визначено, що пасажири без проїзних документів чи з недійсними проїзними документами, з прізвищем та іменем у проїзному документі, які не відповідають даним документа, що посвідчує особу (за винятком допущених описок не більше трьох знаків), без документів, що посвідчують особу,... у вагон не допускаються", - зазначили в Укрзалізниці.

Також в УЗ повідомили, що напередодні адміністрація Державної прикордонної служби поінформувала ПАТ "Укрзалізниця" про коло осіб, чиї паспортні документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, визнані недійсними.

"Співробітники в цій ситуації діяли відповідно до порядку, визначеного названими документами", - заявили в УЗ. 

Окрім того, за даними компанії, Саакашвілі проігнорував вимоги перевізника, які регламентуються законом про залізничний транспорт у ст.22-1 "Обов’язки пасажира і перевізника під час перевезення пасажира у міжнародному залізничному сполученні".

"За невиконання обов’язку перевірити перед початком перевезення пасажира у міжнародному залізничному сполученні наявність у нього документів, ... перевізник несе відповідальність, передбачену законом. Законні вимоги перевізника були проігноровані, працівники УЗ діяли відповідно до порядку, встановленого законом," - йдеться у заяві/

Українська правда 

Теми: Саакашвілі Укрзалізниця
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