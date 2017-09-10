Саакашвілі: нас тримають за повних ідіотів і бидло

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Неділя, 10 вересня 2017, 20:07

Народні депутати, які супроводжують Міхеіла Саакашвілі, вимагають від керівництва ПП "Шегині" надати документи, які підтверджують повідомлення про мінування.

Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко на брифінгу перед ПП "Шегині".

"Ми як депутати вимагаємо від керівництва цього прикордонного переходу подати нам документи, які підтверджують, що це за замінування, хто повідомив, хто дав команду заблокувати", - сказала вона.

За словами Тимошенко, "сумнівів немає, що кордон не замінований".

"Цілого великого генерала прислали на цей перехід, щоб генерал став тут груддю разом з хлопцями, які стоять за нашою спиною і пояснив, що заміновано кордон. Як можна так принижувати українських генералів?", - додала вона.

Разом з тим, сам Саакашвілі висловив переконання, що пункт пропуску замінувати неможливо.

"Замінувати цю зону технічно неможливо. Якщо вони нас тримають за повних ідіотів і за бидло, якому можна розповісти будь-що, вони дуже помиляються", - сказав він.

Українська правда

Теми: Саакашвілі
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