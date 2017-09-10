ДПСУ: У "Шегинях" зчинили бійку, сприяли незаконному порушенню кордону

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Неділя, 10 вересня 2017, 21:41

У Держприкорднслужбі заявляють, що у пункті пропуску "Шегині" невідомі зчинили бійку з представниками Нацполіції і ДПСУ та сприяли незаконному порушенню державного кордону групою осіб, у т.ч. народним депутатам.

Про це заявили у ДПСУ ввечері 10 вересня.

"Близько 20:00 група агресивно налаштованих осіб з боку в'їздного шлагбауму у пункті пропуску "Шегині" зчинила бійку з представниками Нацполіції та Держприкордонслужби, вдерлася до пункту пропуску, порушила державний кордон України та сприяла незаконному порушенню державного кордону групою осіб серед яких були в т.ч. народні депутати України", - заявили у ДПСУ.

Також у Держприкордонслужбі заявив, що під час інциденту кілька бійців Національної поліції та ДПСУ отримали тілесні ушкодження.   

Зазначимо, разом з Міхеілом Саакашвілі, який прорвався до України через кордон у "Шегинях", були нардепи Сергій Власенко та Юрій Дерев'янко.

Як відомо, 10 вересня Міхеіл Саакашвілі прибув до ПП "Шегині".

Прикордонники польської сторони пропустили його на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано". 

Після того, як Саакашвілі разом з прибічниками прорвався на територію України, у ДПСУ зазначили:  ніхто українських політиків і громадських діячів, які перебували "сірій зоні" на українсько-польському кордоні разом з Михайлом Саакашвілі, не пройшов прикордонний контроль з українського боку.

Помічник голови ДПСУ Олег Слободян заявив, що Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон.

За цим інцидентом, за його словами, до прокуратури може бути передано факти по 4 епізодам

Українська правда

Теми: Саакашвілі кордон
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