Луценко: Організаторів "прориву" притягнуть до кримінальної відповідальності
Організатори незаконного перетину кордону у ПП "Шегині", ті, хто керував такими діями чи сприяв їм порадами, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.
Про це пізно ввечері 10 вересня заявив генпрокурор Юрій Луценко.
"Закон вимагає притягнути до кримінальної відповідальності тих, хто організовував незаконний перетин кордону, керував такими діями, або сприяв їм порадами чи діями. Це буде зроблено. Як буде дана оцінка і дій владних інституцій протягом сьогоднішніх подій", - заявив Луценко.
Він зазначив, що прихильники Саакашвілі "знищують державу, борючись за владу" і додав, що силовий сценарій вирішення питання - "прецедент для прихильників Захарченка, Януковича, Клименка".
"Хто не згоден - спробуйте прорвати грузинський чи британський кордон. Єдиний шлях вирішення суперечок про законність дій влади щодо громадянина - суд", - заявив генпрокурор.
Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон.
Джерело в Держприкордонслужбі України зазначило, що у зв'язку з позаштатною ситуацією ніхто українських політиків і громадських діячів, які перебували "сірій зоні" на українсько-польському кордоні разом з Михайлом Саакашвілі, не пройшов прикордонний контроль з українського боку.
Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон. До прокуратури може бути передано факти по 4 епізодам.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.