"Прорив Саакашвілі": У ДПСУ був наказ не використовувати зброю

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Неділя, 10 вересня 2017, 23:29

Прикордонники не використовували зброю у пункті пропуску "Шегині" під час проходження кордону Міхеілом Саакашвілі, тому що отримали відповідний наказ. 

Про це ввечері 10 вересня заявив помічник глави ДПСУ Олег Слободян.

"Журналісти запитують, чому прикордонники не використовували зброю? Відповідаю: прикордонники отримали наказ не застосовувати зброю та засоби фізичного впливу, адже проходила "мирна акція", - зазначив він.

При цьому у Держприкордонслужбі закликали всіх осіб, які незаконно порушили державний кордон України, прибути у пункт пропуску "Шегині" для оформлення факту законності перетину кордону.  

У ДПСУ також заявили, що під час інциденту на ПП "Шегині" 11 бійців Нацполіції та 5 ДПСУ отримали тілесні ушкодження

"Попередньо у діях організаторів масового безладу на кордоні вбачаються ознаки порушення ст.332 та 348 КК України", - заявили у ДПСУ. 

Українська правда 

Теми: Саакашвілі кордон
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