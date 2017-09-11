Поліція внесла відомості за фактом прориву кордону Саакашвілі в ЕРДР

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом прориву кордону екс-президентом Грузії і екс-главою Одеської ОДА Міхеілом Саакашвілі, а також його прихильниками.

Про це МВС повідомило на сторінці в Twitter.

"Поліція внесла в ЕРДР відомості за очевидними ознаками злочину за ст.332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", - йдеться в повідомленні.

#Поліція внесла у ЄРДР відомості за очевидними ознаками злочину за ст.332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" https://t.co/ozKRyGQdCV — МВС України (@MVS_UA) September 10, 2017

Стаття передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років, в разі, якщо ці дії вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Раніше повідомлялося, що під час інциденту з проривом кордону прихильниками Саакашвілі 11 бійців Національної поліції і 5 працівників Держприкордонслужби отримали тілесні ушкодження.

У МВС заявили, що попередньо в діях організаторів масових заворушень на кордоні вбачаються ознаки порушення ст.332 і 348 Кримінального кодексу України.