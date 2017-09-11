Ураган "Ірма" затопив Майамі, у Флориді знеструмлені 3 млн об'єктів
Деякі райони міста Майамі в штаті Флорида виявилися затопленими в результаті удару урагану "Ірма".
Про це повідомляє ВВС.
В даний час ураган досяг західного узбережжя штату, несучи з собою зливи і повені.
К 22:00 за Гринвічем категорія урагану була знижена до другої. Швидкість вітру знизилася до 175 км на годину.
Агентство Reuters повідомляє, що у Флориді через ураган було знеструмлено понад 3 мільйонів будинків і підприємств.
Раніше влада штату розпорядилися про евакуацію близько 6,3 мільйона жителів, попередивши, що їх життю загрожує небезпека.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.