Доба в АТО: 51 обстріл, втрат серед ЗСУ немає

За минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 51 раз відкривали вогонь по українським силам, використовуючи при цьому міномети різних калібрів.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"У випадках прямої загрози життю нашим військовим сили АТО декілька разів відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед українських захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Так, після 18:00 терористи кілька разів били з гранатометів і стрілецької зброї по українських позиціях біля Авдіївки, Майорського, Верхньоторецька. З озброєння БМП - по околицях Зайцевого, Пісків.

Близько 21:00 поблизу Новолуганського в ході обстрілу, що тривав близько години, бойовики крім гранатометів і стрілецької зброї застосовували міномет калібру 82 мм.

На Приморському напрямку в районі Широкиного в кінці доби бойовики двічі обстрілювали позиції української армії з мінометів різних калібрів. З гранатометів були обстріляні укріплення ЗСУ поблизу Талаківки, Лебединського, Павлопіля, Мар'їнки.

На Луганському напрямку ввечері і вночі з гранатометів бойовики двічі били по околицях Кримського, а з 82-мм міномета - по Новотошківському.