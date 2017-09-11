Бойовики ІДІЛ мають 11 тис сирійських паспортних бланків

Бойовики "Ісламської держави" мають на руках більше 11 000 справжніх паспортних бланків.

Про це повідомило видання Bild am Sonntag з посиланням на інформацію Федерального управління з кримінальних справ і німецького міністерства внутрішніх справ, передає DW.

Видання пише, що ці бланки є справжніми, тобто мають відповідні номери серії. Це породжує ризик того, що бойовики з допомогою таких документів могли б спробувати видавати себе за біженців.

За даними газети, федеральне відомство у справах міграції та біженців станом на жовтень 2016 року перевірило 81301 підозрілий паспорт. У 8625 випадках (більше 10 відсотків) за 2016 рік було зафіксовано підробку документів. У 2015 році було розкрито 800 випадків фальсифікації.

У першому півріччі 2017 року німецька поліція зафіксувала скорочення приблизно на чверть кількості незаконних перетинів кордону в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.