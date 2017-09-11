Судилище над Чийгозом: під судом поліція і "рамки"

Вранці 11 вересня до Верховного суду Криму, де повинні винести вирок у справі одного з лідерів Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, стягнули поліцію і встановили металошукачі.

Про це адвокат Микола Полозов повідомив в Facebook.

"До Верховного суду Криму стягнули поліцію, заборонили проїзд машин по вулиці Павленка, площа перед судом огороджена, виставлені рамки металошукачів", - написав Полозов.

Він зазначив, що вирок будуть виносити у найменшому залі на 10 осіб.

"Російська Феміда збирається винести неправосудний вирок Ахтему Чийгозу", - підкреслив Полозов.

Він додав, що під час оголошення вироку буде з Чийгозом в СІЗО, а після прийде до суду, де зробить заяви.

Во время оглашения приговора буду с Ахтемом Чийгозом в СИЗО. После приду к суду, где сделаю заявления. #FreeChiygoz https://t.co/TcSuIxv2KC — Николай Полозов (@nikolai_polozov) September 11, 2017

Як відомо, підбиваючи підсумки засідання суду 7 серпня, Полозов висловив припущення, що Чийгоза посадять на 6-7 років.

На думку адвоката, після винесення вироку російська влада "використовуватимуть цей факт у політичних торгах". Прокурор встигла попросити суд покарати Чийгоза 8 роками колонії.

Ахтема Чийгоза затримали у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі з партії "Русское единство".



Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.



"Справу Чийгоза" російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого" після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, і окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.