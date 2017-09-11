В РФ на свій лад перекрутили заяву Меркель про окупацію Криму

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Понеділок, 11 вересня 2017, 10:15

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова на свій лад перекрутила заяву канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка прирівняла анексію Криму Росією до розділення Німеччини.

Своє тлумачення слів Меркель Захарова опублікувала на своїй сторінці у Facebook, передає Європейська правда.

"Хіба хтось міг уявити собі пару років назад, що канцлер ФРН візьме і вирішить складну кримську дилему, згадавши її в контексті об'єднання Німеччини?", - написала Захарова.

Захарова заявила, що розділеним "не по своїй волі народом є народ Росії та Криму, а не Криму і України".

"Тепер у нас є додатковий залізобетонний аргумент, що чітко вказує на історичну справедливість того, що сталося (анексія Криму - Ред.). Оскільки розділеним не по своїй волі народом є народ Росії та Криму, а не Криму і України, що підтверджено не тільки референдумом 2014 року, але і референдумами, а також спробами їх проведення, що мали місце починаючи з колапсу СРСР.

Але з іншого-то боку, не виключаю, що завтра німецькі ЗМІ напишуть, що "російські хакери", якими так активно лякають німців, на цей раз "зламали" не сервер передвиборного штабу, а відразу кандидата", - заявила Захарова.

Як відомо, в інтерв’ю Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Меркель виступила категорично проти того, щоб змиритися з анексією Криму Росією, та як приклад, навела ситуацію з розділенням Німеччини.

Меркель заявила: "Коли я чую, наприклад, що нам слід просто прийняти російську анексію Криму, то я думаю: а що було б з нами, якби і до НДР (Східна Німеччина -Ред.) застосовували подібні лозунги?"

Теми: Меркель Росія Крим
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