Геращенко назвав нардепів, які прорвалися в Україну разом з Саакашвілі

Радник глави МВС Антон Геращенко опублікував список народних депутатів, які перетнули кордон України разом з Міхеілом Саакашвілі.

Перелік він виклав у Facebook.

Так, за словами Геращенко, 10 вересня, крім екс-президента Грузії, "незаконно" проникли в Україну такі депутати Верховної Ради:

- Юлія Тимошенко;

- Сергій Власенко ("Батьківщина");

- Юрій Дерев'янко (позафракційний);

- Павло Костенко ("Самопоміч");

- Дмитро Добродомов (позафракційний).

"Депутатська недоторканність не поширюється на чисто кримінальний злочин - незаконне переправлення осіб через державний кордон України", - зазначив він.

Крім того, повідомляє Геращенко, разом з Саакашвілі незаконно перетнув кордон колишній двічі глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Інші особи, що незаконно перетнули кордон України, встановлюються слідством і будуть притягнуті до відповідальності відповідно до закону", - заявив він.

Як відомо, 10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Спершу планувалося, що він перетне кордон у пункті пропуску "Краковець", однак Саакашвілі скористався пунктом "Шегині". Польські прикордонники пропустили відомого політика, у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг, бо українська сторона закрила кордон під приводом замінування, але Саакашвілі все ж прорвався в Україну.

При цьому Саакашвілі не пройшов прикордонний контроль з українського боку. Прикордонники мали наказ не відкривати вогонь. Саакашвілі поїхав до Львова.

У МВС заявили, що під час "прориву" кордону прихильниками Саакашвілі 11 поліцейських та 5 прикордонників отримали тілесні ушкодження.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом прориву кордону екс-президентом Грузії і екс-главою Одеської ОДА, а також його прихильниками.

Українська правда