Окупанти дали Чийгозу 8 років колонії суворого режиму

Російський суд в Криму присудив Ахтему Чийгозу 8 років колонії суворого режиму.

Про це в Twitter повідомив адвокат Микола Полозов.

"Сьогодні російський суд в Криму визнав Ахтема Чийгоза громадянином України і виписав йому 8 років колонії суворого режиму", - написав він.

Сегодня российский суд в Крыму признал Ахтема Чийгоза гражданином Украины и выписал ему 8 лет колонии строгого режима.#FreeChiygoz — Николай Полозов (@nikolai_polozov) September 11, 2017

Як відомо, підбиваючи підсумки засідання суду 7 серпня, Полозов висловив припущення, що Чийгоза посадять на 6-7 років.

На думку адвоката, після винесення вироку російська влада "використовуватимуть цей факт у політичних торгах". Прокурор встигла попросити суд покарати Чийгоза 8 роками колонії.

Ахтема Чийгоза затримали у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі з партії "Русское единство".



Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.



"Справу Чийгоза" російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого" після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, і окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.

Вранці 11 вересня до Верховного суду Криму, де повинні були винести вирок у справі одного з лідерів Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, стягнули поліцію і встановили металошукачі.